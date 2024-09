Una dona agredeix el marit, que tenia prohibit contactar amb ella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una parella que tenia una ordre perquè l'home no podia contactar amb la dona van decidir "trobar-se de mutu acord" al domicili d'ella ahir diumenge, segons informa la policia. La trobada va acabar amb la dona, de 55 anys, detinguda per agredir el marit, segons indica el cos de seguretat. L'home tenia antecedents per violència de gènere contra ella i per això s'havia decretat la prohibició perquè es veiessin.