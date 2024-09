La distància entre farmàcies s’anul·la si es tracta d’un trasllat forçós

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Farmacèutics acorda anul·lar el criteri de respectar una distància mínima de 250 metres entre establiment i establiment per autoritzar noves obertures en cas de trasllat forçós, una situació que en gran part és causada per un augment del preu del lloguer que esdevingui inassumible per al farmacèutic. Amb la decisió, que es va prendre el dijous en el si de l’assemblea, el Col·legi continua les passes de la ministra de Salut, Helena Mas, que va avançar en una entrevista a DiariTV que estaria oberta a “encaixar” la demanda d’una part del col·lectiu que apel·la que el criteri de distància perjudica el que hagi de deixar el local per la pressió immobiliària i ja no pugui instal·lar-se a la mateixa zona. Tanmateix, la voluntat és que aquest apunt es reculli en la futura llei d’ordenació del sector farmacèutic, de la qual s’espera que es tanqui ben aviat –malgrat que el ministeri encara no ha facilitat públicament els terminis amb què treballa–.