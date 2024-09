El deute del Principat és de 14.589 euros per ciutadà

Verificat per

L’endeutament públic al Principat (que engloba el Govern, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social, CASS i Fons de Reserva de Jubilació) era a final de l’any passat de 1.241 milions d’euros. A final d’any Andorra comptava amb 85.101 habitants, fet que comportava que el deute per cada ciutadà s’enfilés fins als 14.589 euros. És una xifra que des del 2018 s’ha incrementat en gairebé 2.500 euros. En aquelles dates el deute públic per habitant era de 13.002 euros.

L’endeutament per persona va baixar fins als 12.854 euros el 2019 i va incrementar-se fins als 15.038 euros un any després. El 2021, amb un endeutament públic de 1.366 milions, el deute per ciutadà va créixer fins als 17.181. Un endeutament públic que s’ha reduït els darrers dos exercicis i que va comportar que el deute per ciutadà baixés el 2023 fins als 15.309 euros.

Si es fa una comparativa amb els països veïns, el deute per persona d’Andorra és sensiblement inferior al d’Espanya i França. El país veí del sud duplica el deute per habitant. A Espanya s’enfila fins als 32.728 euros per persona. Correspon al 107,7% del PIB. A tall d’exemple, l’endeutament del Principat representava l’any passat el 36% del PIB.

A França la diferència respecte al deute per persona és encara més gran. El veí del nord gairebé triplica el del Principat. El deute per habitant es va enfilar l’any passat fins als 45.494 euros i representava el 110,7% del producte interior brut de França.

MENYS ENDEUTAMENT

El departament d’Estadística va fer públiques les dades de l’endeutament públic de l’any passat la setmana passada. De les dades destaca que l’endeutament públic ha disminuït el 0,6% l’any 2023 respecte a l’enregistrat l’any 2022, i ha passat de 1.249,1 a 1.241,5 milions d’euros.

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que fa al sector administracions públiques, per a l’any 2023 se situa en el 36,0%, fet que suposa 2,9 punts percentuals menys que al 2022 i 5,1 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.

Pel que fa al Govern, la ràtio de l’endeutament se situa en el 34,5% per al 2023, fet que suposa 2,6 punts percentuals menys que al 2022 i 4,1 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2023 disminueix el 3,9% i l’endeutament a llarg termini disminueix el 0,6% respecte a l’any anterior; l’endeutament a curt termini no bancari és nul per l’any 2023 mentre que el bancari disminueix el 3,9%. L’endeutament a llarg termini no bancari es manté al mateix import que l’any anterior mentre que el bancari disminueix l’11,3%.

Per tipus d’endeutament, el bancari l’any 2023 disminueix el 10,1% i el no bancari es manté igual que l’any anterior; l’endeutament bancari i a curt termini disminueix el 3,9% mentre que el bancari i a llarg termini disminueix L’11,3% respecte a l’any anterior. Pel que fa a l’endeutament no bancari i a curt termini és nul i a llarg termini es manté el mateix import que l’any anterior.