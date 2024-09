Concòrdia pregunta al Govern sobre l'apagada general

Publicat per REDACCIÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat a tràmit parlamentari una sèrie de preguntes relacionades amb el tall de subministrament elèctric que ahir a la tarda va afectar bona part del país, perquè el Govern les respongui per escrit. El president i la presidenta suplent del grup, Cerni Escalé i Núria Segués, consideren que es tracta d’una incidència greu i plantegen diverses qüestions al voltant d’aquest fet i de la sobirania energètica d’Andorra, segons el comunicat del partit.

En concret, Escalé i Segués demanen per la causa o causes exactes que van provocar la fallada del sistema de subministrament elèctric, així com per les mesures d’emergència i protocols que es posen en marxa quan es dona una apagada generalitzada com aquesta, ja que deixen de funcionar equipaments bàsics i essencials. En aquest sentit, pregunten pels equips de substitució de què es disposa, a més de saber per quin motiu, quan hi ha una pèrdua de subministrament elèctric per part dels proveïdors francès i espanyol, no es garanteix l’abastiment amb energia produïda internament per FEDA.

Arran de la incidència d’aquest diumenge, els consellers generals de Concòrdia han anat més enllà i han demanat, entre d’altres, pel manteniment de la xarxa elèctrica, si s’han pres mesures perquè un tall així no es repeteixi en un futur i per la coordinació que existeix amb els proveïdors externs d’energia, en el cas d’una emergència com aquesta. Finalment, volen saber si l’executiu preveu fer alguna reclamació formal, en el cas que la fallada sigui responsabilitat espanyola o francesa.