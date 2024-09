Acaba una Setmana de l’isard “passada per aigua”

Una Setmana de l’isard “passada per aigua”. Aquesta va ser la valoració inicial del president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, que va explicar al Diari com les inclemències del temps han dificultat la tasca dels caçadors i en algunes zones del país van estar “tres dies sense poder sortir a caçar” a causa de les condicions meteorològiques.

El balanç oficial de quants exemplars s’han capturat no està llest, però Cabanes va aventurar que, segons la seva opinió, aquest any hauran caigut uns “130 o 140 animals” sobre els 202 disponibles. Si es compleixen els pronòstics, la setmana quedaria bastant per sota de les xifres habituals. Normalment, queden “15 o 20 anelles per tancar, però aquest any podrien ser 60 o 70”, va acabar Cabanes.