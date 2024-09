El ministeri d'Educació vol millorar l'ús de les tecnologies a les aules

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va anunciar el primer dia del curs escolar que no tenia sentit tancar els ulls al món de les noves tecnologies. D'aquesta manera, enguany mestres i alumnes tornaran a utilitzar aquest recurs per aprendre i sembla que els pròxims anys també serà així. De totes maneres, el ministeri en vol fer una revisió del seu funcionament. Educació té la intenció de presentar aviat el pla digital en ensenyament superior per reflexionar i si cal millorar l'ús que se'n fa. No ha transcendit quan es farà públic, però el que es busca és fer una anàlisi sobre com els aparells digitals s'estan utilitzant, si aquesta és la millor eina per desenvolupar els continguts, quines han de ser les hores de dedicació i les consultes que s'hi fan.

"Un dels punts que es presentaran en el pla digital serà un procés de reflexió de la utilització de les tecnologies a l'aula", revela el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina. Un dels aspectes, per exemple, que es volen revisar és si l'iPad encara és l'eina més efectiva per aprendre, d'ençà que es va introduir arran del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà (Permsea). "Cal que fem una reflexió per veure si l'iPad és l'eina que ara s'adequa al desenvolupament curricular de l'escola o si podem tindre en convivència diferents eines. Un iPad, un portàtil, un Chromebook o altres coses que ens puguin donar la mateixa resposta que tenim ara", descriu Bardina en referència que en aquell moment es va optar per aquest dispositiu perquè s'optimitzaven millor les bateries.

Des d'Educació defensen que no es pot donar l'esquena a la tecnologia perquè "no podem educar ciutadans del demà, si on els tocarà viure serà en aquesta societat", declara Bardina. El secretari d'Estat assegura que els estudiants han de tenir una formació en pantalles perquè "puguin ser competents en aquest mercat", ja que la "competència digital hi és i no marxarà". A més, manifesta que formar és "la finalitat d'una escola".

Alguns psicòlegs i experts alerten de les afectacions en el rendiment escolar que pot generar en els joves les tecnologies i les pantalles. Des del Govern expliquen que en són conscients i que ho segueixen, però que el que realment afecta el rendiment escolar és "quan es fa un mal ús de la tecnologia i de les pantalles", relata el secretari d'Estat.

"En tots els informes que he anat llegint en l'àmbit internacional i que apuntaven que aquest mal ús de les pantalles incidien en un mal aprenentatge de l'alumne, en cap d'ells he vist que la pantalla acabava sent un refús total i que havíem de treure'l", justifica el polític, que afegeix: "És veritat que hi ha països que van avançar molt en pantalla i ara sembla que retrocedeixin". De totes maneres Bardina entén que els alumnes s'han de formar en aquesta disciplina digital, i per això "no ens hi posarem pas en contra, però mirarem de gestionar-ho millor".

Tampoc preocupa la intel·ligència artificial. Sobre els programes informàtics que fan els treballs en els estudiants, Bardina precisa que "també està sortint molt programari que t'ajuda a identificar-ho" i "permeten detectar-ho". Alhora, el secretari d'Estat detalla que hi ha "un canvi en el model d'avaluació del procés d'ensenyament". I ho exemplifica d'aquesta manera: "Abans s'analitzava només el que lliurava l'alumne, ara interessa més que l'alumne ho expliqui i ho defensi, a partir d'aquí podré creure si aquest alumne ha utilitzat la intel·ligència artificial com un recurs d'ajuda o perquè li fessin el treball".