Un joc de taula “genial”

El Ferran Aguilar pare del David Aguilar, més conegut com a Hand Solo, ha creat un joc anomenat Bullying Pursuit. Després que el seu pare morís, va passar per casa seva a recollir alguna cosa per quedar-se de record i va veure el mític joc del parxís amb el qual jugava molt amb la seva mare. Sense pensar-s’ho el va agafar i se’l va emportar cap a casa. “Mentre conduïa direcció a casa mirava el parxís al seient del costat i pensava: “¡carai! Si ho pares a pensar, el joc promou el Bullying, l’assetjament, la competitivitat negativa i el quedar primer a tot preu”, opina el Ferran. Per què? Doncs perquè, segons Aguilar, hi ha un clar i evident assetjament. Els jugadors es maten, s’envien els uns als altres a casa. Manifesten i senten satisfacció per aquesta regla que a més es premia. El jugador que caça un altre jugador és premiat comptant 20 per avançar cap a la meta. “Un joc mil·lenari d’origen indi tan arrelat a la nostra infantesa pot ser el causant dels nostres trets de comportament”, afirma el pare del David.

Per aquesta raó va decidir crear un parxís que promogués valors positius. Els colors del Parxís són del mateix color que les pròtesis del David. Així, utilitza la figura del seu fill i les seves pròtesis i fa que tota aquesta admiració que senten els infants quan el veuen es vegi reflectida en el tauler de joc per motivar que tinguin molt més interès per jugar. Com ho ha fet? Doncs creant un cinquè jugador, que és el monstre del bullying. Ha creat unes divertides i col·laboratives regles de joc, i fa que els nens no competeixin negativament, sinó que es diverteixin ajudant-se els uns als altres per eliminar i erradicar un monstre que els assetja pel tauler de joc, que, a més, és una real xacra a la nostra societat. El joc pretén reescriure quelcom que ja està escrit mitjançant un joc mil·lenari amb uns valors certament negatius. Bullying Pursuit “ajudarà els nens a relacionar-se, comunicar-se, divertir-se, col·laborar i ajudar-se, per entendre que hi ha una realitat contra la qual cal lluitar i, mitjançant el joc, entendre que la primera peça per fer un món millor depèn d’ells mateixos per construir una societat basada en el respecte, la inclusió i la tolerància”, explica el Ferran.

“El Bulling Pursuit és un joc genial, que posa damunt la taula un tema molt d’actualitat, però alhora un tema tabú que és bullying”, opina Fernando Falomir, CMO de Juguetes Falomir. Creu que no hi ha una millor manera de normalitzar-lo tant dins com fora de les aules que amb un joc de taula. Des de l’empresa no tenen cap dubte de l’èxit que tindrà el joc, ja que té una història al darrere, no neix d’una empresa o una agència de màrqueting amb la necessitat de crear productes comercials, neix d’una història de superació personal i familiar. “El joc s’ha creat per sensibilitzar des de la base”, destaca Falomir.

Ara estan en la primera fase de desenvolupament del joc i encara estan barrejant idees de disseny, adaptació als diferents formats digitals i als models de negoci que cada plataforma utilitza. El que sí que han fet és una anàlisi profunda del projecte i han fet els primers passos en la producció per determinar l’enfocament i les possibilitats que té el projecte. Abans que res volen mantenir l’esperit del joc. “Com sempre fem, no volem que sigui un substitut, sinó complementari i que qui vulgui pugui jugar-hi en el format que prefereixi”, diu Daniel Sánchez Mateos, CEO de Gammera Nest.