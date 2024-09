Espot vol tractar amb Illa el conveni sanitari

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels principals temes, entre diversos altres, que es vol tractar des de l’executiu amb el nou govern de la Generalitat és la posada en funcionament del conveni sanitari, un text la signatura del qual es va dur a terme l’any passat. “Aquesta serà una de les qüestions, així com altres que afecten les relacions de veïnatge com la gestió dels residus, veure com posem en aplicació el conveni en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvaments i determinades qüestions que tenim en matèria d’esports i de formació professional”, va comentar el cap de Govern, Xavier Espot, que va manifestar que la voluntat també és trobar-se per veure “com ens podem ajudar en la traducció al català del cabal comunitari”.

Així ho va manifestar ahir el líder demòcrata després de l’ordenació del bisbe coadjutor, on també va avançar que es preveu que aquesta tardor es pugui produir la primera trobada institucional amb Salvador Illa des que va ser nomenat president.