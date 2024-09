Comprar a Andorra paga la pena

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes d’agost, l’IPC a Andorra ha baixat al 2,1% i el descens es deu, sobretot, a la disminució dels preus dels llegums, les verdures i la fruita. Si ho comparem amb el país veí del sud, veiem que mentre que a Andorra els aliments se situen a un valor 1,5% positiu, a Espanya se situen un punt per sobre, és a dir, al 2,5%.

Però més enllà de com ens afecta la inflació en la cistella de la compra, sabem que la tria del supermercat és determinant en la nostra economia domèstica. Des d’aquest estiu, en un radi de 20 quilòmetres hi ha tres supermercats que malden per oferir preus baixos al consumidor, dins les nostres fronteres tenim Family Cash, una de les cadenes de supermercats més econòmica de l’Estat espanyol i ja a la seu d’Urgell ha obert la cadena alemanya Aldi i hi podem trobar la cadena valenciana, Mercadona.

Per veure qui té raó, hem decidit fer un treball de camp, carregats amb bosses de ràfia hem deixat a casa el vestit de periodista per fer de mystery shopper. Hem escollit 8 productes bàsics de la cistella de la compra: oli d'oliva, un quilo d'arròs, tres llaunes de tonyina d'oli de gira-sol, mitja dotzena d'ous, un litre de llet semidesnatada, mig quilo de pit de pollastre, dos litres de detergent líquid i un quilo de pomes Golden. En tots tres casos la premissa és la mateixa, agafarem els productes amb el preu més baix, independentment que siguin marca blanca o no.

La primera parada ha estat en territori andorrà, a Family Cash, hem pagat 16,64 euros per a aquests 8 productes i un cop tot dins al maleter, hem creuat la frontera. Després de fer la cua de rigor a la duana i 17 quilòmetres després, hem arribat al Mercadona. No eren les 7 de la tarda ni prevèiem comprar pinya, per tant, ningú se’ns ha acostat. Al supermercat valencià hem pagat 22, 64 euros per als mateixos 8 productes. Amb el tiquet de caixa, hem trucat a atenció al client i amb qüestió de minuts ens han donat d’alta al servei de Tax Free. Novament, hem hagut de donar el tiquet a la caixera ens ha donat una factura amb el codi per demanar la Devolució de l’IVA a Viatgers. Finalment, hem anat fins a l’Aldi, on hem pagat 22.28 euros per als mateixos 8 productes. En aquest cas, per poder demanar la devolució de l’IVA ens hem hagut de descarregar l’applicació Woonivers al mòbil. Hem escanejat el nostre passaport i un cop validades les nostres dades, hem escanejat el tiquet de compra. En teoria, al cap de pocs minuts s’havia de generar un codi QR però a l’app diu que la validació pot trigar 24 hores i no hem tingut sort, no ens ha arribat el codi abans d’arribar a la frontera.

Tornada cap a Andorra, carretera amunt novament. En arribar a la duana hem parat per poder demanar el retorn de l’IVA. La màquina no ens l’ha validat i hem hagut d’anar al despatx de la Guàrdia Civil perquè ens autoritzessin el retorn de l’IVA de la compra del Mercadona. Carregats amb les bosses, els hem mostrat la mercaderia i ens han deduït un 1,04 euros la compra. Per tant, la compra del Mercadona ha descendit a 21, 60 euros. El QR de l’Aldi no ha arribat a temps, llàstima!

El resultat: comprar fora del país suposa una inversió de temps important, a la qual cal sumar-hi la despesa de benzina i tot plegat per pagar més per omplir la cistella de la compra. Fer país potser també és apostar per als establiments que hi ha frontera endins. Entre l’oli, el detergent i la llet, anem força carregats, però per tenir respostes fiables, de vegades cal fer un treball de camp.