Strzoda defensa l’acord d’associació i alerta dels riscos de rebutjar-lo

El representant del Copríncep francès, Patrick Strzoda, va defensar ahir amb moderació i contundència alhora l’acord d’associació que el Govern ha pactat amb la UE. Strzoda va oferir una ponència vespertina al Consell General, davant les autoritats, per desplegar les consideracions que ell i el Copríncep, Emmanuel Macron, han extret de la lectura del text consensuat. Macron –va remarcar el representant– és un “líder proeuropeista convençut”.

“Tot canvi provoca pèrdues, però no veig cap punt realment negatiu” Patrick Strzoda, Representant del Copríncep

Strzoda va alertar dels riscos de “romandre com un estat tercer” a Europa i va assegurar que amb l’acord Andorra no perdrà “ni identitat ni sobirania”. “Andorra continuarà tenint el control en àmbits com la immigració, la justícia o la fiscalitat”. En aquest sentit, el representant va recordar que amb una validació sobirana del pacte s’entrarà en “un mercat únic que compta amb 23 milions d’empreses repartides per 27 països”. També va elogiar la delegació andorrana negociadora, que “ha treballat amb unitat, convicció i talent”, i la transparència amb què s’informa del resultat de la negociació. “Són debats complicats que es fan amb coratge”.

“[El Copríncep i el representant] aporten una visió privilegiada” Xavier Espot, Cap de govern

Strzoda va demanar al votant de l’eventual referèndum que reflexioni sobre el sentit de la seva decisió: “Cal pensar individualment, però també cal saber que tot això concerneix el futur del país”. El representant va recordar el penediment que alguns polítics britànics expressen ara quan aborden les conseqüències negatives del Brexit i va avisar que “el poble andorrà pot sentir aquest mateix penediment”. Preguntat pels aspectes negatius de l’acord, Strzoda va indicar que “tot canvi implica pèrdues, però no veig cap punt veritablement negatiu”. Strzoda va emplaçar la visita de Macron al Principat per “abans de l’estiu” de l’any vinent.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, va considerar que l’exposició del representant “és un element més d’informació” que se suma al debat. “Els Coprínceps, a través dels seus representants, han estat presents durant la negociació. Ens aporten un punt de vista complementari, privilegiat”. Espot va celebrar la coincidència amb les paraules de Strzoda perquè reafirmen “certes coses que hem dit des del Govern, però que pel fet de venir del Govern no tenen la suficient credibilitat”.