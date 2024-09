Record als familiars que pateixen alzheimer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El 21 de setembre és el dia mundial de l'Alzheimer, una malaltia que afecta el cervell i provoca un deteriorament progressiu de la memòria, el pensament i les habilitats socials.

En motiu del dia, un afectat per l'esclerosis múltiple de 25 anys, que ha signat el text com 'El Nen del Solà d’Andorra', ha publicat un text per recordar a dos familiars que van ser víctimes de la malaltia.

A l'escrit, el Nen parla sobre com la malaltia va "robar els records" al seus tiets i com el que al principi eren "oblits petits", "aviat es van fer buits cada vegada més grans a la seva ment".

L'escrit acaba recordant que "l’Alzheimer és una malaltia cruel que roba no només la memòria, sinó també la dignitat i la independència". Per aquest motiu, i aprofitant el dia mundial, l'autor alça la seva "veu per demanar més suport i més conscienciació sobre aquesta malaltia. Invertir en recerca és invertir en esperança".

Recupera el text complert aquí: https://www.tranandorra.org/2024/09/un-adeu-sense-retorn/