Neix la plataforma Pirineu Viu per lluitar contra la turistificació

Col·lectius feministes i ecologistes, sindicats laborals, casals i ateneus i altres tipus d’entitats i organitzacions s’han agrupat sota el paraigua Pirineu Viu, una plataforma de nova creació que té l’objectiu de lluitar contra la turistificació del territori pirinenc, el català i l’andorrà.

Bernat Lavaquiol, membre del col·lectiu, explicava ahir que l’aglutinació de forces neix de “l’èxit de la campanya contra els Jocs Olímpics d’Hivern i del revulsiu que va suposar la no adjudicació de la competició”. A partir d’aquí, apuntava, es va plantejar crear una alternativa per al Pirineu. Lavaquiol avançava que es treballa amb diferents agents del territori, “des de la Vall d’Aran fins al Ripollès, passant per Andorra”.

S’han debatut problemàtiques i el primer front d’acció serà l’habitatge, de fet un dels agents impulsors de Pirineu Viu ha estat la Coordinadora per un Habitatge Digne d’Andorra. La presentació de la plataforma tindrà lloc dilluns vinent a l’Aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, un espai simbòlic: “Evidencia els problemes que implica la turistificació. L’aeroport és una entrada de gent amb alt poder adquisitiu –des de Palma, per exemple– que s’instal·la a Andorra i provoca un augment del preu de l’habitatge. La conseqüència és que els treballadors han de baixar a la Seu i aquí també tenim greus dificultats per pagar el lloguer”.