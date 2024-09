Més comunicació entre els operadors jurídics en casos de violència de gènere

Un magistrat de l’Audiència de Girona va oferir ahir una conferència al cos policial sobre violència de gènere. L’expert en la matèria, Víctor Correas, va fer èmfasi en la importància de la comunicació entre els administradors de la justícia, des dels investigadors del cos policial fins als òrgans encarregats de dictar sentència. Correa va explicar que els investigadors es deuen al consumidor final, els òrgans judicials, i per tant s’han de coordinar per tal d’aportar les proves necessàries que aquests demanin, ja que els tribunals han de “demanar moltes proves i ser rigorosos”, però si no es coordinen amb els investigadors de cada cas, molts cops no es poden aconseguir les evidències necessàries.

L’objectiu de la rigorositat és “per evitar judicis de credibilitat”, que són aquells en els quals s’enfronten dues narratives, sense proves definitives, i en els quals guanya “la persona que ho fa més bé”. Quan això passa, va explicar Correas, els batlles estan condicionats per la presumpció d’innocència, un dels principis bàsics i ineludibles del dret, i pot ser que el veredicte acabi sent “un frau per a la víctima”, ja que pot sortir absolt un abusador per falta de proves.

Per aconseguir les evidències necessàries també cal canviar la perspectiva de les investigacions. Correas va incidir en la importància de “l’acompanyament a la víctima” i no quedar-se només amb la imatge “del dia 0” quan es fa la denúncia. Amb l’acompanyament durant el procés, el que s’assoleix és veure l’evolució en els comportaments de la denunciant, ja que “la majoria de víctimes experimenten un canvi en la seva dinàmica de vida” després de les agressions que només es pot detectar si es realitza l’acompanyament.

El director adjunt de la policia, Antoni Rodríguez, també va destacar la importància que les víctimes denunciïn la seva situació com més aviat millor per tal que els policies tinguin accés a més proves físiques, que sovint es perden amb el pas del temps. Rodríguez va reconèixer la dificultat d’aquests casos, ja que sovint no es denuncien per causes externes, com pot ser la problemàtica de l’habitatge, que fa que les víctimes tinguin por de reportar i veure’s desemparades sense possibilitat de trobar una nova vivenda. Tanmateix, Rodríguez va insistir en el fet que els serveis socials estan capacitats per afrontar aquests casos i oferir solucions i protecció a les denunciants.