L’acusada de l’estafa diu que els diners que va rebre eren préstecs

La presumpta estafa basada en uns beneficis increïbles gràcies a la compra i venda de vehicles d’alta gamma està traient a la llum una trama que té molts més afectats del que semblava. Paral·lelament, la mare i la filla (M. S.) –aquesta última la que buscava les víctimes– van declarar ahir a la policia. La primera va quedar en llibertat al migdia, i la segona encara estava ahir a la nit a l’espera de passar a disposició judicial.

El lletrat de l’acusada, Toni Riestra, va precisar que la seva clienta, M. S., va reconèixer que tenia deutes pendents amb diverses persones i que tenia la voluntat de tornar-los. No va negar, però, que també hi havia algunes persones que “tenien expectatives de fer negoci amb la compra de cotxes de luxe”. El relat de la defensa és que l’acusada va rebre amenaces “d’estil mafiós” per un deute i es va veure abocada a demanar diners, entrant en una espiral de deutes pendents. Sota aquesta premissa, el lletrat demanarà que la causa es tramiti per la via civil, que implicaria que no hi hauria condemna de presó. També va detallar que hi ha contractes que reflecteixen aquests préstecs.

La dona va admetre que hi ha persones afectades a qui deu diners, i que sempre ha tingut la voluntat de retornar-los. Com a mostra va assegurar que ha estat fent pagaments a diverses persones i havia iniciat el procés de finançament de tipus hipotecari per saldar tots els deutes. Segons Riestra, “hi ha la voluntat de pagar”, i gràficament va resumir els fets dient que “s’ha agafat els dits per demanar diners per tapar els forats que tenia”.

Pel que fa a la mare, la policia va considerar que no té cap implicació. Els diners anaven a un compte seu, però la filla tenia les claus d’accés i era la responsable de totes les operacions que es feien. Al migdia va quedar en llibertat.

Riestra va admetre que els denunciants tipifiquen d’estafa l’actuació de la dona –implicaria la via penal–, però va ressaltar que hi ha altres persones que estan a l’espera que la detinguda retorni els diners i han desestimat acudir a la justícia.

Algunes de les persones afectades es van mostrar ahir satisfetes per la detenció de la dona, tot i ser conscients que difícilment recuperaran la inversió, en alguns casos els estalvis de tota una vida. Arran de la publicació de la notícia al Diari, més gent s’ha animat a presentar denúncia. A banda dels afectats a Barcelona i dels dos matrimonis d’Andorra la Vella, ahir tres residents del Pas de la Casa van denunciar M. S. pel mateixos fets, i també una dona d’Andorra la Vella, que va entregar 50.000 euros. A més hi ha una denúncia als mossos d’esquadra.

Hi ha més persones que acusen la dona. Expliquen que sabia guanyar-se la confiança de les persones fins al punt que li entregaven importants quantitats de diners per a la suposada compra d’un cotxe de luxe a Espanya que després es podria revendre pel doble, gràcies als seus contactes que li permetien accedir a models exclusius de BMW i Audi.

Hi ha més gent que va sucumbir als encants de M. S., que aparentava una vida rodejada de luxe gràcies als negocis que acaba proposant. Algunes no han presentat denúncia perquè van recuperar la inversió. És el cas d’un home d’Andorra que va entregar 600.000 euros. Altres persones o matrimonis encara confiaven en un acord amistós i volien evitar la via judicial.

Ara, vist el que ha passat, les víctimes raonen que van ser –almenys fins a dia d’avui–, massa crèduls. El matrimoni que va presentar la primera denúncia va entregar 70.000 euros. Havien de servir per adquirir un BMW X6 M competition, que té un preu al mercat de 180.000 euros i un vehicle per a ús propi. L’operació semblava fàcil i rodona.

La mateixa forma d’actuar va tenir amb el Marc, un jove de Barcelona de 32 anys que va fer tres pagaments, de 30.000 cadascun. Va conèixer la suposada estafadora en un grup d’amistat de WhastApp. De seguida la dona va anar engrandint l’amistat. El va convidar amb la seva parella a Andorra –van anar a Caldea– i van estar al seu domicili, on van conèixer la família. Tot molt empalagós, però suposava una mostra d’amistat i no va desconfiar en cap moment, fins que un membre del grup virtual va donar la veu d’alerta. El Marc, que no havia vist un cèntim encara, va començar a sospitar i, efectivament, encara està pendent de recuperar 61.000 euros. Altres integrants del grup van exposar que havien estat enganyats, encara que amb quantitats molt més petites.

Era el modus operandi, segons expliquen qui van coincidir amb ella. Coneixia les víctimes i les entabanava. Les convidava a casa, compartien unes vacances o anaven junts a restaurants o festes. Fins i tot, per esvair qualsevol sospita, les animava a trucar a una dona que suposadament havia guanyat molts diners amb aquestes operacions. No ho van fer perquè, en realitat, tenien el convenciment que deia la veritat. A banda d’aquesta proximitat, fingia un alt nivell de vida i tenir contactes molt importants, en el món de la moto GP i del màrqueting. També, òbviament, amb una empresa que li proporcionava aquests vehicles per a milionaris. Tot era una falsa imatge. Ara mateix no es pot calcular la quantitat defraudada, o el deute pendent, ja que possiblement apareguin noves persones que reclamin. Algunes estan iniciant contactes per ajuntar-se en un grup d’afectats.