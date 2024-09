Europa tendeix a la compra de productes locals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El 62% dels europeus afirma treure profit del comerç local. Així ho constata el Baròmetre de la Comissió Europea en un estudi realitzat del setembre del 2023 al març del 2024 en relació amb el 30è aniversari del mercat únic de la Unió Europea (UE). Dels 390 enquestats de tots els membres de la UE (dividits entre àrees urbanes i àrees rurals), una gran quantitat presenten preferència als productes locals i estacionals que a la diversitat d'aquells que provenen d'altres països amb els quals no gaudeixen del certificat de confiança dels estàndards nacionals. Amb tot, la gran majoria prefereix poder accedir als dos recursos.

A l'informe, s'especifiquen les valoracions positives del mercat únic, així com l'aspecte crucial que suposa pels productes dels països membres, on es destaca una pujada en la confiança de la compra. En comparació amb el comerç en línia, aquest genera dubtes relacionats amb la qualitat i les especificitats, recalcant que existeix una tendència a les adquisicions locals. De fet, els enquestats de les àrees rurals han presentat un major coneixement sobre les polítiques imposades per la UE sobre l'economia circular.

Pel que fa als productes, la majoria dels enquestats han declarat que confien molt més en els aliments que compren al país i que eviten fer-ho amb els d'importació, tot i que és un factor que depèn del preu i la facilitat de comercialització del producte a la UE. A més, s'especifica que els productes amb l'etiquetatge CE doten d'una garantia de seguretat i qualitat fiable per a gairebé tots els productes no alimentaris.

Finalment, el 83% dels europeus creuen que l'aspecte econòmic sobre el mercat únic i local de la UE té una influència sobre la percepció exterior de la Unió.