Espot i Ensenyat celebren la "continuïtat institucional" amb l'ordenació de Serrano

El cap de Govern, Xavier Espot, ha ressaltat davants els mitjans en acabar l’ordenació que la cerimònia de Josep Lluís Serrano “és un motiu de satisfacció perquè això garanteix, en principi, la continuïtat institucional”. A més, Espot també ha indicat que també el satisfà l’acte d’avui perquè “des d'una perspectiva pastoral hi ha molta gent catòlica a casa nostra que també veu amb esperança el fet que hi hagi una continuïtat a la diòcesi d'Urgell quan es jubili l'actual arquebisbe”.

També ha remarcat la importància de la celebració d’avui el síndic general, Carles Ensenyat, que va trobar l’acte “molt important per a Andorra” per dos motius. “En primer lloc perquè assegurà la continuïtat del coprincipat i, en segon perquè assegurà una renovació plàcida, tranquil·la i per tal que el coadjutor pugui conèixer el coprincipat d'Andorra”.