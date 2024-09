Detingut un home de 65 anys per conduir amb una taxa d'alcohol del 0,94

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha informat de la detenció de dos homes per positius en drogues al volant. El primer, de 32 anys, es trobava en possessió de prop de 4 grams de marihuana i, a més, circulava sense permís de conduir. El segon, de 30 anys, duia una petita porció d’haixix. Un altre home, de 65 anys, ha estat arrestat aquesta setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 0,94.

Finalment, entre dijous i divendres, la policia va detenir tres persones com a presumptes autores de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d’expulsió administrativa. Es tracta de dos homes no residents, un de 29 anys i un altre de 23, i d’una dona de 35 anys que acabava de ser alliberada del centre penitenciari i acompanyada a la frontera del riu Runer perquè estava expulsada del Principat. Unes hores més tard ha intentat tornar a accedir al país. En aquell moment l’han arrestat.