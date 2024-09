La Coordinadora critica els constructors per enriquir-se amb l’especulació

Més llenya al foc. La Coordinadora per l’Habitatge Digne entra al cos a cos entre Govern i immobiliaris i constructors per la llei òmnibus reclamant a l’ACODA, l’AGIA i l’APBI que “no parleu en nom dels i les treballadores”. Aquestes crítiques arriben després del comunicat conjunt de nou col·lectius empresarials en què alertaven que 4.000 famílies vinculades als seus sectors es veuran afectades per la crisi que afirmen comportarà la llei òmnibus de l’habitatge. La plataforma afirma que “els amos de les constructores, promotores i immobiliàries us heu enriquit i continueu enriquint-vos a costa de l’especulació i gràcies al treball incansable de milers de treballadors que no veuen ni un pam dels vostres beneficis”.

La plataforma critica les manifestacions de les associacions empresarials perquè assegura que “no us importa la vida dels vostres treballadors ni de les seves famílies” i demana que abandonin el “discurs hipòcrita i digueu clar que l’únic que us importa és deixar de guanyar a mans plenes”. I fa una crida als treballadors i treballadores del món de la construcció i les immobiliàries per “sumar-se a la lluita”, ja que considera que coneixen millor que ningú “com opera la patronal de l’habitatge i pateixen a la feina i a casa les conseqüències de l’especulació immobiliària”. La coordinadora exposa en el comunicat que els operaris d’obra s’enfronten a “situacions de risc pels ritmes frenètics de la construcció”; i que els treballadors d’oficina, caps i encarregats d’obra, enginyers, arquitectes, agents immobiliaris i altres treballadors estan “sotmesos a hores extres no pagades, ritmes inhumans, trastorns d’ansietat i estrès continuat”.

Un altre dels punts del comunicat se centra en els abusos de lloguer per la trampa del fill, per la reclamació de deutes falsos, de pujades irregulars dels preus, “xantatges i altres formes de coacció”. En aquest sentit, indiquen que han rebut mig centenar de denúncies d’aquests abusos i que les dades han estat obtingudes amb una enquesta que continua oberta. La plataforma conclou que els abusos “no són casos aïllats” sinó que no es denuncien als organismes públics corresponents i això porta a la “seva invisibilització”. Per això, assenyalen que les dades dels casos estudiats indiquen que els abusos afecten “especialment les classes més vulnerables” que no estan rebent ajuts del Govern, que viuen en pisos amb preus “lluny del de mercat”. A més, recalquen que “els propietaris aprofiten aquesta vulnerabilitat per aplicar trampes o modificar els contractes de manera unilateral”.

QUINZE DIES MÉS PER PRESENTAR ESMENES A LA LLEI Sindicatura va validar ahir la sol·licitud d’Andorra Endavant de prorrogar el termini de presentació d’esmenes a la llei òmnibus, que tenia de data límit, precisament, ahir. En aquest sentit, l’ens del Consell General respon favorablement a la demanda presentada pel partit i s’allarga així el termini 15 dies hàbils més, fet que situa la nova data límit l’onze d’octubre. Un partit a qui no li caldrà aquest temps és Concòrdia, que ja va presentar ahir totes les esmenes que faran i que explicaran en una roda de premsa dimarts vinent.