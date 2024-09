Conèixer la importància del control del sucre en la diabetis i en les malalties cròniques

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada sobre el control del sucre en persones amb diabetis, impulsada per Creand Fundació i la Federació esportiva Special Olympics Andorra, amb la col·laboració de Lions Clubs International Foundation, ha acollit a desenes de persones aquest dissabte al matí a l'edifici de Creand. Centrada en la importància de les cures de les ferides i mantenir una bona alimentació, els assistents han gaudit d'una primera ponència a càrrec de la infermera referent en cures Elisabet Mateos que ha incidit en les ferides cròniques i els diferents mètodes per evitar-les.

"Quan cicatritzes malament amb una simple ferida, es converteix en ferida crònica perquè tarda molt a curar" ha declarat. L'especialista ha recalcat la importància de mantenir un estil de vida saludable mitjançant l'activitat física i l'alimentació. "Des de la unitat de la diabetis a l'hospital, sempre diem que, per exemple, la diabetis en concret, el que vol és caminar cada dia uns 30 minuts" ha confirmat, desmentint l'obligació d'anar a un gimnàs. En cas de la gent gran, que potser no poden sortir a passejar, també es pot fer pujant i baixant les escales o fer passadissos llargs.

La segona xerrada ha estat a càrrec del dietista, nutricionista i referent en alimentació i diabetis, Eduard Reinoso, qui ha presentat els diferents suplements energètics disponibles al mercat, centrant-se a conèixer els aliments que es consumeix i tenir un control del sucre. A aquesta, li precedirà el taller pràctic de barretes energètiques, begudes isotòniques i snacks amb la dietista, nutricionista i referent en nutrició clínica, Marta Pons. "Ensenyem que amb fruits secs, verdures com pot ser la carabassa, dàtils, prunes seques, suc de llimona, cereals sense sucre, civada i altres aliments naturals es poden fer els mateixos productes de suplementació que es compra al supermercat" ha al·legat. En aquest sentit, Pons ha mencionat que l'objectiu és poder sensibilitzar sobre el consum del sucre i la creació de productes que no influeixen en la salut, encara que "per l'esport poden tenir un benefici, mirem de donar-los la volta i utilitzar-los d'una manera més natural".

Així doncs, els aliments naturals tenen una absorció més lenta, però afavoreixen al metabolisme, ja que s'eviten pujades dràstiques de glucosa. Per la banda de la curació de les ferides, l'alimentació juga un paper molt important. "Com més proteïnes mengis, més ajudaràs a cicatritzar. Això també és sota supervisió, perquè una dieta hiperproteica et pot anar molt bé per una cosa, però a la llarga et pot fer mal en una altra" ha mencionat Mateos. La clau està en el control i la conscienciació del que es pateix i es pren, aspecte en el qual ambdues expertes han concordat.

Programa ‘La salut al dia’ de Creand Fundació

La iniciativa s’emmarca en el programa ‘La salut al dia’ de Creand Fundació, una línia de treball centrada a oferir informació i formació a les persones afectades per problemàtiques i malalties de gran impacte social i als seus familiars i cuidadors, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i oferir-los eines per fer front al dia a dia. Conjuntament amb els professionals i les associacions d’afectats, la fundació organitza conferències de divulgació general, tallers de formació i material divulgatiu.