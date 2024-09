La catedral de la Seu acull l’ordenació del coadjutor

La transcendència de l’ordenació del bisbe coadjutor Serrano-Pentinat es tradueix en la quantitat i qualitat de les personalitats que s’apleguen aquest matí a la catedral de Santa Maria d’Urgell. L’acte multitudinari, que comença a les 11 hores del matí i està previst que s’allargui fins a les 13.30 hores, és públic i congrega un parell de centenars d’autoritats, tant del cantó andorrà com de l’espanyol, a més d’uns tres centenars de feligresos. Pel que fa al Principat, la comitiva és encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, a més de la majoria de cònsols i també el president del Consell Superior de Justícia, Josep Maria Rossell. Segons el Bisbat d’Urgell, les autoritats andorranes superen les cent. De l’esfera eclesiàstica cal afegir més de trenta bisbes acreditats i al voltant d’un altre centenar de capellans. Entre ells, qui serà el mentor de Serrano-Pentinat, l’arquebisbe i Copríncep episcopal Joan-Enric Vives, a més del nunci apostòlic a Espanya, Bernardito Auza i qui presideix l’ordenació, l’arquebisbe Edgar Peña Parra.

Preparatius a la Catedral per l’acte d’avui.

El tret de sortida a l’ordenació arrenca a les 11 hores amb la processó d’entrada des de la capella de la Pietat, que s’inicia amb el cant d’entrada. Quan els celebrants arriben a l’altar, el besen i l’encensen, juntament amb la creu, per donar lloc a la triple salutació de Peña Parra, Vives i Auza – en aquest ordre–. Mitja hora després té lloc l’acte penitencial, la part més llarga de la celebració amb una durada d’una hora i mitja, i que se secciona d’espais ben diferenciats. S’inicia amb el ritual de l’ordenació on es presenta l’escollit i es llegeix el mandat apostòlic com a fet precedent a l’homilia de l’arquebisbe Peña Parra. Acabada l’homilia segueixen els ritus previs a l’ordenació, que compten amb la promesa de l’escollit, moment en què el bisbe coadjutor, dret davant el Bisbe que presideix, és interrogat sobre les seves disposicions per a l’exercici del ministeri episcopal. És en aquest punt on el bisbe coadjutor s’estira a terra i es canten les Lletanies dels Sants i, un cop aquestes closes, el coadjutor, agenollat, rep la imposició de les mans del bisbe que presideix i de tots els altres bisbes presents. En darrer terme, el nou bisbe rep una abraçada de pau de tots els seus homòlegs presents.

Arribats a aquest punt, la cerimònia continua amb la litúrgia de l’Eucaristia, la preparació de les ofrenes i la pregària eucarística. El darrer acte d’aquest capítol és el ritu de la comunió, on prenen part els congregants. Després de la comunió, al voltant de les 13 hores del migdia, l’ordenat es dirigeix als assistents amb un parlament que és l’acció prèvia a la benedicció final.

S’encara, llavors, la recta final de la cerimònia amb la processó de sortida on s’habilitarà un espai perquè les nombroses personalitats i feligresos reunides saludin Serrano-Pentinat pel passadís central de la Catedral. Aquesta és la primera ordenació episcopal que el temple acull des del dia 31 de gener de 1971, quan va ser ordenat bisbe Joan Martí i Alanis, fa més de 50 anys.

PROGRAMA

INICI DE L’ORDENACIÓ

A les 11 hores del matí s’inicia l’ordenació conduïda pel Copríncep episcopal Vives, el nunci apostòlic a Espanya, Bernardito Auza i l’arquebisbe Peña Parra.

COMENÇAMENT DEL RITUAL

Es presenta l’escollit com a bisbe, Serrano-Pentinat, i Peña Parra realitza una homilia després de la lectura del mandat apostòlic.

PROMESA DE L’ESCOLLIT

El coadjutor és interrogat per a l’exercici episcopal i, seguidament, s’estira a terra i es canten les Lletanies dels Sants. En acabar, rep una abraçada de tots els bisbes.

COMUNIÓ I PARLAMENT

Abans del parlament de l’ordenat a les 13 hores dirigint-se als assistents, es duu a terme el ritu de la comunió. Després és el torn de la benedicció final.

FI DE L’EUCARISTIA

El punt i final de la missa dona peu a la sortida en processó de la Catedral, on les diferents autoritats i feligresos saluden el bisbe coadjutor.