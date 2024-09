Una vintena de restauradors a les Jornades Populars de l'Andorra Taste

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'olor de menjar ja se sent en els jardins del Prat del Roure. Aquest divendres s'ha inaugurat les Jornades Populars de l'Andorra Taste amb una vintena de restauradors mostrant els seus productes gastronòmics. Tot i que el primer dia de edició d'aquest any ha estat marcat per la pluja, s'ha pogut veure una bona afluència de públic, que no s'han volgut perdre l'oportunitat de provar els sabors que s'ofereixen enguany. Fins aquest diumenge es podrà visitar la mostra i degustar els diferents plats que se serviran.

"Esperem assolir les xifres de l'any passat, tot i que és cert que la climatologia no és la més idònia en aquests moments", ha explicat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que ha afegit: "El migdia ha arrencat amb una bona afluència i esperem que el cap de setmana continuï sent així". El llarg de l'esdeveniment hi ha programades diferents activitats, com actes musicals i tallers. Tot i que el Ministeri encara no disposa de xifres de participació d'aquestes primeres hores, Torres ha comentat que de moment "la gent amb qui hem conversat estan molt contents i el menjar estar agradant moltíssim". En cas de precipitacions abundants, els participants es podran refugiar dins del recinte del Parc del Roure per poder menjar, tal com han especificat des d'Andorra Turisme.

"La meteorologia sembla que de moment no ens acompanya massa", ha lamentat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Per la cònsol l'oferta d'aquestes Jornades popular "és la clau de l'èxit" perquè el ciutadà és "el millor ambaixador". Gili també ha comentat que aquest "esdeveniment és molt complet" perquè es posa "a l'abast de qualsevol, les famílies, la gent gran i els joves", ha valorat. D'altra banda, la cònsol ha explicat que no es descarta traslladar l'activitat a la zona alta de la parròquia el pròxim any. En aquest sentit, Gili ha exposat que "s'ha de veure i n'haurem de parlar, he posat sobre la taula l'oferta i s'ha de treballar".

D'altra banda, durant el matí d'aquest divendres hi ha hagut la cloenda de les Jornades Professionals. Sobre això el titular de Turisme ha valorat la proposta afirmant que "han estat un èxit" perquè han tingut al voltant de 1.000 inscrits

Descoberta del terreny per tancar les jornades

Una de les novetats de l'apartat professional d'enguany ha estat la jornada de descoberta del terreny, que ha permès al miler de participants conèixer en primera persona els paisatges i productes del Principat. Ells mateixos han sortit a buscar bolets i herbes remeieres per la zona de Prats, i després s'han desplaçat a Grandvalira, on han tingut lloc les darreres ponències i la clausura professional. En total, 155 xefs s'han adherit al manifest de l'Andorra Taste.