Strzoda fa una defensa tancada de l’acord d’associació

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El representant personal del Copríncep francès, Patrick Strzoda, ha defensat de manera contundent l’acord d’associació que el Govern ha pactat amb la UE. Strzoda ha ofert aquest vespre una ponència al Consell General, davant les autoritats polítiques, per desplegar les consideracions que ell i el Copríncep, Emmanuel Macron, han extret de la lectura del text consensuat. Strzoda ha alertat dels riscos de “romandre com un estat tercer” a Europa i ha assegurat que amb l’acord Andorra no perdrà “ni identitat ni sobirania”. “Andorra continuarà tenint el control en àmbits com la immigració o la justícia”.

També ha elogiat la delegació andorrana negociadora, que ha treballat amb “unitat, convicció i talent”. Strzoda ha demanat al votant de l’eventual referèndum que reflexioni sobre el sentit de la seva decisió: “Cal pensar individualment, però també cal saber que tot això concerneix el futur del país”.