Un sector dels farmacèutics advoca per vincular les obertures als quarts

La proposta recollida pel ministeri de Salut al projecte de llei de regulació del sector farmacèutic implica que les noves obertures de farmàcia s’autoritzarien en base al compliment de dos criteris: que la ràtio mínima d’habitants per cada nou permís d’explotació ha de ser de 2.500 i que s’ha de respectar una distància mínima de 250 metres entre establiment i establiment. El Diari ja va avançar que un sector dels farmacèutics rebutja el paràmetre de la distància amb arguments com ara la indefensió en què quedarien farmacèutics que s’han de mudar de local per una pujada inassumible del lloguer –un fenomen fruit de l’elevada pressió immobiliària del qual ja s’ha viscut algun exemple al centre de la capital– ja que hi hauria el risc de no poder continuar a la zona on han treballat anys perquè no troben un espai alternatiu allunyat 250 metres de la resta de farmàcies. El col·lectiu pretenia la convocatòria d’una assemblea extraordinària del Col·legi per sotmetre a la valoració dels col·legues el seu posicionament i la reunió finalment es va celebrar ahir a la nit. I el que el grup va presentar al final als companys és una proposta alternativa a la del Govern que lliga l’autorització de noves obertures a nuclis poblacionals. I no a parròquies, sinó a quarts.

La proposta s’assimila a la regulació francesa, que té en compte el nuclis de gent. Es tracta de contemplar la distribució poblacional al territori però també ràtios d’habitants. I en base a això s’ha elaborat una radiografia que recull dos escenaris: possibilitat de noves farmàcies per 2.000 habitants i possibilitat de noves farmàcies per 2.500 habitants. Als quarts d’Escaldes i Andorra la Vella no s’autoritzarien noves obertures perquè ja compten amb un nombre suficient. Tampoc al quart de Sant Julià, però sí que seria factible instal·lar una a Nagol (amb cobertura a Llumeneres i Certers), a Fontaneda o Auvinyà, que no en tenen. A la Massana tampoc seria possible però sí a Arinsal, Anyós o Sispony. A Encamp podrien obtenir el permís fins a tres farmàcies més (ara en té 3) amb una ràtio de 2.000 habitants i una si la ràtio s’eleva a 2.500. En canvi, el Pas estaria cobert amb les dues actuals. Els nuclis de Canillo i Ordino amb una farmàcia cadascun podrien créixer en una més. Però també se’n podria avalar una a la Cortinada, Llorts o el Serrat. I, en el cas canillenc, al Tarter o l’Aldosa. Soldeu i Incles estarien coberts amb un establiment que ja funciona i que cobreix la zona. El plantejament advoca, però, perquè la rendibilitat primi en l’obertura de nous establiments per defugir de farmàcies “subvencionades”.

NI TURISTES, NI DISTÀNCIA

Un altre dels arguments en contra de la distància mínima entre farmàcies és que a les parròquies centrals s’està creixent en alçada, amb edificis de més plantes i amb més veïns, i “no té sentit”. Tampoc li’n troben a tenir en compte els turistes a l’hora de plantejar les autoritzacions –un dels aspectes recollits a l’esborrany del projecte de llei és una exempció que permetria obrir més farmàcies a les parròquies amb més d’un milió de pernoctacions a l’any– perquè, segons les fonts, “el turista no compra medicaments, compra parafarmàcia que és de venda lliure”. Un eix fonamental de la proposta és mantenir “l’statu quo” i protegir les farmàcies operatives. Un aspecte que aparentment la ministra de Salut està disposada a contemplar a la nova regulació. En l’entrevista d’aquesta mateixa setmana al Parlem-ne de Diari TV, Helena Mas va indicar que l’administració també està interessada a evitar que una farmàcia no pugui continuar a la zona on ha servit a la població durant anys perquè es veu obligada a mudar-se de local per cercar-ne un de més econòmic que es pugui permetre. Va esgrimir que els farmacèutics són agents de salut i que un trasllat forçat acaba perjudicant als seus usuaris. El ministeri està a l’espera de rebre les propostes del Col·legi al text.

L'ALTERNATIVA

1 QUATRE NUCLIS POBLACIONALS SATURATS

Ni la capital, ni Escaldes, ni Sant Julià ni la Massana podrien permetre noves obertures. Però sí que serien factibles a Nagol o Auvinyà. O a Sispony i Anyós.

2 NO A LES FARMÀCIES SUVENCIONADES

El col·lectiu, però, planteja que les farmàcies han de ser rendibles econòmicament i defuig el concepte d’establiments subvencionats.

3 DEFENSEN MANTENIR 'L'STATU QUO' ACUTAL

Un eix fonamental de la proposta és matenir l’statu quo per protegir els farmacèutics instal·lats i la seva opció de seguir a la zona on regenten l’establiment.