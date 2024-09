Molné aposta per més cooperació internacional a la conferència iberoamericana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha posat en relleu la importància de la "cooperació judicial internacional" en la Conferència de ministres de Justícia dels països Iberoamericans (COMJIB) i dels països de llengua portuguesa (CMJPLOP), que s’ha celebrat del 18 al 20 de setembre a l’illa espanyola de Tenerife. Molné ha afirmat que la cooperació "és indispensable en la lluita contra la delinqüència transnacional”.

La ministra ha reiterat el suport “de manera decidida” a les “iniciatives orientades a la cooperació internacional”, així com als convenis i a les xarxes regionals, com a “eines clau per lluitar contra el crim” En aquest sentit, Ester Molné ha fet una crida al multilateralisme per tal de “coordinar les accions definides pels estats”.

La Conferència ha finalitzat avui amb la signatura de la Declaració de les Illes Canàries. Un document que recull el compromís dels països per seguir treballant en la integració digital i en la col·laboració en l’àmbit de la justícia, així com la importància de la cooperació internacional per combatre el crim organitzat transnacional i enfortir la democràcia.