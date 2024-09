Ingressats 25 adults en centres estrangers de salut mental

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El SAAS manté ingressats 25 adults en centres de salut mental estrangers, ja que el Principat no compta amb un equipament que permeti garantir un internament complet. En va informar la ministra de Salut, Helena Mas, ahir en una compareixença al Consell General juntament amb la ministra d’Afers Socials, Trini Marín. Totes dues van desplegar les accions en curs i previstes en matèria de salut mental. Mas considera que Andorra no requereix un centre d’internament per a pacients amb patologies de salut mental, ja que els convenis bilaterals amb Espanya i França funcionen correctament per poder transferir malalts que necessitin un ingrés. La ministra, de fet, va referir-se al futur centre que s’obrirà al seminari de la Seu d’Urgell. Un projecte liderat pel Bisbat que oferirà proximitat als pacients andorrans.