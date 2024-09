Un expert en violència de gènere destaca la importància d'acompanyar a les víctimes

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de policia ha rebut aquest matí una conferència del magistrat de l'Audiència de Girona, Víctor Correas, especialitzat en violència de gènere. Abans de la ponència, el magistrat ha atès als mitjans i ha destacat la importància de no quedar-se amb la imatge de la víctima en el moment de la denúncia, sinó que cal fer un acompanyament durant tot el procés per analitzar l'evolució de la dona durant el procés d'investigació.

Aquest seguiment, ha explicat Correas, pot servir per exemple "per detectar conductes suïcides, o canvis en l'estil de vida" que abans no hi eren i que poden servir als investigadors per tindre més d'una versió sobre la qual poder indagar i extreure proves.

Correas també ha destacat la importància de la comunicació entre els investigadors del cos policial i els òrgans judicials per tal de coordinar-se per saber què cal buscar i evitar els "judicis de credibilitat", que són una lluita de narratives entre la víctima i l'agressor i guanya "qui ho fa millor", ha explicat el jutge.