Espot demana “sacrificis” a les immobiliàries i critica el comunicat de les associacions

El cap de Govern, Xavier Espot, va adreçar ahir el comunicat emès per nou associacions del teixit empresarial andorrà contra la llei òmnibus. Espot va acusar d’actuar amb “falta de lleialtat” a les associacions que van signar l’escrit, ja que, per una banda, Govern estava mantenint reunions amb l’associació de Contractistes d’Obra (Acoda) –una de les que van recolzar la queixa– en les quals s’estaven treballant en esmenes per millorar el text, i per l’altra, les associacions estaven preparant el comunicat per rebutjar la totalitat de la llei i demanar als grups parlamentaris que presentin esmenes.

Espot, que va parlar després de la inauguració del CAP de Ciutat de Valls, va remarcar que estan “disgustats” amb l’actuació de les associacions i va recordar que “l’interès general no és la suma dels interessos sectorials, sobretot els de les immobiliàries, que ja poden estar satisfetes de com han anat les coses els últims anys”, va dir Espot. Per aquest motiu, el cap de Govern va demanar “petits sacrificis” al sector per acceptar mesures que va definir com “meditades, ponderades i equilibrades”, dirigides a adreçar el creixement del país.

Malgrat això, el cap de Govern va deixar la mà estesa a seguir amb la “tasca de diàleg” al voltant de la llei òmnibus, però va advertir que “prenem nota” de les formes, “que no han estat les encertades venint d’associacions tan representatives del país”. Tot i la predisposició de continuar parlant que va expressar Espot, dimecres es va cancel·lar una reunió que hi havia prevista per avui entre les nou organitzacions i l’executiu. Presumptament, s’hauria anul·lat la trobada per la difusió del comunicat. Per part de les associacions hi ha malestar perquè creuen que el text va ser filtrat al Govern abans de ser enviat als mitjans de comunicació.

IMATGE “NEFASTA DE PAÍS”

Andorra Endavant considera que el Projecte de llei òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge “pot portar el país a una situació nefasta” i afirmen que “dona una imatge nefasta d’Andorra de país sense seguretat jurídica”. La formació va sol·licitar ahir en un comunicat 15 dies de pròrroga per presentar esmenes al text i va demanar més temps per parlar amb els agents econòmics i socials.

El grup parlamentari que presideix Carine Montaner va recordar que presentarà una esmena a la totalitat del text aprovat pel Govern, però que també farà esmenes a l’articulat perquè saben que no tindran suficient suport parlamentari per aconseguir el rebuig de la llei i que es retorni a l’executiu.