Concòrdia presenta una cinquantena d’esmenes a la Llei Òmnibus

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat més de cinquanta esmenes al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, altrament conegut com a Llei Òmnibus. El partit considera que la Llei Òmnibus és tímida pel que fa als títols relatius a la inversió estrangera en immobles, a la immigració i sobre els tributs de l’especulació immobiliària.

El conseller general Pol Bartolomé també ha entrat una bateria de preguntes amb resposta escrita relacionades amb els reagrupaments irregulars. Bartolomé vol saber, entre d’altres, si el Govern té comptabilitzades totes les persones reagrupades que es troben en situació irregular al país i quines mesures preveu per redreçar l'increment del nombre de reagrupaments irregulars. A més, vol saber quins són els obstacles, segons el Govern, que impedeixen la regularització de les persones reagrupades, preguntant si l’enduriment dels requisits econòmics ha pogut influir-hi.

Relacionat amb el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que preveu reduir els terminis mínims de residència per reagrupament d’un any a tres mesos, el conseller general de Concòrdia pregunta com l’executiu preveu evitar que s’incrementi el nombre de persones reagrupades en situació irregular, tenint en compte aquesta flexibilització. Finalment, demana si es preveu algun tipus de seguiment, per facilitar la regulació d’aquests permisos de residència.