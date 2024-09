Andorra Telecom alerta de més atacs de phishing al correu @andorra.ad

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha anunciat que han detectat "un augment en els intents de phishing dirigits als usuaris de correu amb domini @andorra.ad" i demana als titulars d'aquests comptes estar "alerta" per evitar ser víctima d'aquests fraus tecnològics. La companyia ressalta que no s'ha de compartir dades confidencials i que "ni nosaltres ni cap empresa de confiança et demanarà per correu electrònic contrasenyes, informació bancària o altres dades personals", en un missatge publicat a les xarxes socials.

La tecnològica destaca que s'ha de mantenir actualitzat el sistema de seguretat i comprovar que el programa antivirus estigui al dia per tenir protecció davant possibles amenaces.