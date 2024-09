Andorra Endavant critica el discurs del cap de Govern i les mesures sobre l'habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant ha criticat el discurs del cap de Govern, culpabilitzant-lo d'intentar crear dos bàndols, on "el dolent" són les associacions d'emprenedors, segons el partit. El grup subratlla que els emprenedors i inversors no són entitats caritatives (ONG) i que la crisi de l’habitatge és una responsabilitat directa dels successius governs de Demòcrates per Andorra. A més, critiquen que les mesures previstes pel govern demostren un "poc coneixement en economia" i, segons la seva opinió, no només no resoldran la crisi de l'habitatge, sinó que "agreujaran la situació", reduint encara més la disponibilitat d'habitatges al mercat.

El partit fa una sèrie de propostes, entre les quals destaca la necessitat de lluitar contra intrusisme de pisos turístics sense llicència, combatre les empreses pantalla que fan evasió fiscal a nivell del seu país d’origen i que ocupen habitatges que podrien ser destinats a nacionals, així com regularitzar els habitatges d'inversors estrangers que no han declarat les seves propietats andorranes en els seus països d'origen. També insten a impulsar una col·laboració público-privada per crear un parc d’habitatges de lloguer a preu accessible, controlat i imposat pel govern durant 10 anys en contrapartides de cessions de terrenys públics.