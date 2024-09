La 42a Setmana del llibre en català comptarà amb prop de 200 títols del país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 42a Setmana del llibre en català, que se celebrarà a Barcelona el dissabte 28 de setembre, comptarà amb presència andorrana. El Principat hi serà present sota un mateix estand, el número 38, amb les edicions del Govern d'Andorra, l'Associació d'Editors d'Andorra i l'Associació Llibre del Pirineu. Així, s'oferiran en total prop de 200 títols del país. El mateix 28 de setembre es durà a terme una presentació sota el nom de 'Matí d'Andorra', on hi participaran els editors i els autos del país.

Els objectius de la presència d’Andorra a l'esdeveniment són promoure el sector editorial andorrà i pirinenc, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu.