Veïns del Ròdol i SAAS es reuniran la setmana vinent per desencallar el trasllat de salut mental

Helena Mas, ministra de Salut, ha confirmat finalment que la setmana vinent hi ha acordada una reunió entre els veïns del Ròdol i el SAAS per desencallar el trasllat de les consultes externes de salut mental a l’edifici. Mas no ha donat la data exacta de la trobada, però ha avançat que serà una reunió “tècnica” per “parlar amb la comunitat” i atenuar el malestar que ha generat el projecte de traspàs (actualment aquestes consultes estan ubicades a la quarta planta de Nostra Senyora de Meritxell). La ministra, que ha comunicat aquesta futura cita durant una compareixença al Consell General per presentar les polítiques del Govern en matèria de salut mental, ha admès que “potser no vam preveure el malestar dels veïns”.

Tot i així, Mas ha volgut contextualitzar el trasllat i ha precisat que la integració de consultes mèdiques del SAAS en altres edificis residencials ja “es fa habitualment”. També ha aprofitat per subratllat que els pacients d’aquest tipus d’especialitat sanitària no són sinònim de “cap conducta estranya”. El trasllat permetrà “doblar l’espai” de les consultes de salut mental (psicologia i psiquiatria) i adequar-se de millor manera a l’actuació que cal dur a terme. El punt més crític per a la comunitat és la coincidència al vestíbul del bloc de pisos amb els pacients de la branca infantil i juvenil.

Durant la compareixença, Mas ha desplegat tots els eixos del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que contempla diferents línies estratègiques: prevenció de les conductes suïcides, accions de suport als col·lectius vulnerables o en risc, assistència sanitària comunitària, formació als equips mèdics i de seguretat i model d’habitatge tutelar. De les 62 accions incloses al PISMA, per ara se n’han completat 6, 33 estan iniciades o en continuïtat (són de llarg recorregut) i 23 estan pendents d’activar.