El SAAS té internats 25 adults en centres de salut mental estrangers

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El SAAS manté ingressats 25 adults en centres de salut mental estrangers, ja que el Principat no compta amb un equipament que permeti garantir un internament residencial complet. N’ha informat la ministra de Salut, Helena Mas, aquest matí durant la compareixença pública que ha ofert al Consell General juntament amb la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. Totes dues han desplegat les accions en curs i previstes en matèria de salut mental. Mas ha considerat que Andorra no requereix un centre d’internament per a pacients amb patologies de salut mental ja que els convenis bilaterals amb Espanya i França ja funcionen correctament per poder transferir malalts que necessitin un ingrés. La ministra, de fet, s’ha referit al futur centre que s’obrirà al seminari de la Seu d’Urgell. Un projecte liderat pel Bisbat que oferirà proximitat als pacients andorrans i als seus familiars.

Mas ha presentat tots els eixos del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que contempla diferents línies estratègiques: prevenció de les conductes suïcides, accions de suport als col·lectius vulnerables o en risc, assistència sanitària comunitària, formació als equips mèdics i de seguretat, un model d’habitatge que combini la tutela amb l’autonomia i recollida de dades (registre de diagnòstics, enquestes...). De les 62 accions incloses al PISMA, per ara se n’han completat 6, 33 estan iniciades o en continuïtat (són de llarg recorregut) i 23 estan pendents d’elaborar o activar.

Una altra de les dades destacades de la compareixença ha estat la incorporació a l’equip del SAAS de vuit especialistes en salut mental entre el 2022 i el 2023 (dos psicòlegs, dos psiquiatres, dos infermers, un terapeuta emocional i un educador social). La ministra ha remarcat, a més, que el model d’habitatge per als pacients de salut mental en tractament ha de prioritzar l’autonomia, que cal combinar amb una tutela que pot ser variable en funció de l’estat del malalt. A més, Mas ha manifestat que a finals d’any haurien d’estar disponibles els pisos del Solà d’Enclar de Santa Coloma per a persones amb patologies de salut mental.

Mas també ha confirmat que la setmana vinent hi ha acordada una reunió entre els veïns del Ròdol i el SAAS per desencallar el trasllat de les consultes externes de salut mental a l’edifici. No ha donat la data exacta de la trobada, però ha avançat que serà una reunió “tècnica” per “parlar amb la comunitat” i atenuar el malestar que ha generat el projecte de traspàs (actualment aquestes consultes estan ubicades a l’Àrea de Salut Mental de Nostra Senyora de Meritxell). La ministra ha admès que “potser no vam preveure el malestar dels veïns”.

Tot i així, Mas ha volgut contextualitzar el trasllat i ha precisat que la integració de consultes mèdiques en altres edificis residencials ja “es fa habitualment”. També ha aprofitat per subratllar que els pacients d’aquest tipus d’especialitat sanitària no són sinònim de “cap conducta estranya” ni de “destrosses de material”. El trasllat permetrà “doblar l’espai” de les consultes de salut mental (psicologia, psiquiatria i Unitat de Conductes Addictives) i adequar-se de millor manera a l’actuació que cal dur a terme. El punt més crític per a la comunitat és la coincidència al vestíbul del bloc de pisos amb els pacients de la branca infantil i juvenil.