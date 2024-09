Quart intent per trobar jutge per al TEDH

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Si a la tercera no va la vençuda, haurà de ser a la quarta. Govern obre un nou termini per a la selecció dels candidats a la llista nacional per a l’elecció d’un jutge a títol d’Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Amb aquest nou intent serà el quart cop que el Govern cerca un relleu a l’actual magistrat, Pere Pastor, el qual finalitza el mandat el 31 d’octubre. Aquells que es proposin tenen de data límit fins a l’11 d’octubre i, atès que la terna presentada ha de passar per tres filtres, amb molta probabilitat la plaça quedarà temporalment buida. Un fet que des de l’executiu defensen que ja ha passat amb anterioritat en altres països i que no suposa cap mena de greuge cap al país.