La Llacuna celebra els vint anys reivindicant el seu paper en l’art

Vint anys. La Llacuna celebra dues dècades de vida amb un seguit d’actes programats pel comú d’Andorra la Vella. “Des de la seva inauguració, l’any 2004, la Llacuna ha crescut i ha esdevingut el bressol de la cultura no tan sols de la parròquia, sinó del país”, va manifestar la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, en l’acte de presentació de les activitats.

D’aquesta manera, des de la corporació comunal es va pensar que celebrar aquesta efemèride era interessant per mostrar com aquest centre s’ha consolidat al llarg dels anys. Per aquest motiu s’ha programat una agenda amb tres actes, el primer dels quals serà la inauguració de la instal·lació Lligams, el 24 de setembre. Per a Losada, “es vol reivindicar que l’espai és un centre neuràlgic on conflueixen moltes arts”.

El segon acte, el 2 d’octubre, és un col·loqui sobre el present i el futur de la cultura popular i es clourà la programació dues setmanes més tard, el 16 d’octubre, amb una picada d’ullet cap al passat. Tal com es va fer fa vint anys, es durà a terme un espectacle de carrer a la plaça Guillemó. El 2004 va ser a càrrec de la companyia Artristras Teatre i aquesta vegada s’ha apostat per David Moreno i Cristina Calleja amb Flotados. Losada va expressar que es tracta d’un espectacle que “lliga” la part artística de les disciplines que es duen a terme a la Llacuna i la cultura de carrer.