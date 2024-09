El jove del CBD continuarà a la presó fins al dia del judici

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Sorpresos per la falta de sensibilitat en un cas d’aquest tipus.” Aquesta va ser la reacció del lletrat del jove a la negativa del Tribunal Constitucional de deixar al noi en llibertat provisional fins que se celebri la vista oral, prevista per al 23 i 24 d’octubre. El noi va ser detingut a la frontera espanyola el 30 de setembre de l’any passat per portar 565 grams de CBD al cotxe i va ser empresonat l’1 d’octubre. Per tant, quan arribi la data del judici haurà passat més d’un any a la presó.