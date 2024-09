Espot afirma que no aplicaran l'acord d'associació amb la UE de forma provisional

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera pregunta de la tarda de sessió de control a Govern ha girat entorn a l'acord d'associació amb la UE. La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha preguntat si l'executiu aplicarà l'acord d'associació amb la UE de forma provisional. L'ha respost el cap de Govern, Xavier Espot, que ha manifestat que "no he dit mai que ho faria i a més no es pot tampoc, ja que és un tractat internacional".

En aquest sentit, el líder demòcrata ha criticat que el partit de Montaner no tingui un full de ruta de país més enllà del no a Europa i li ha retret que vinculi l'acord amb la pèrdua de la potestat de la immigració selectiva i el sistema de quotes. "Això és mentir", ha etzibat el cap de Govern, que ha afegit que "no som tot o res, ja hem dit que haurem de cedir en l'statu quo amb els ciutadans comunitaris", ha dit Espot.

Un altre dels temes que han sorgit de la pregunta és sobre si Govern sap ja si l'acord d'associació és mixt. Espot ha avançat que, segons el calendari amb què treballen d'acord als tècnics jurídics de la Comissió Europea, es preveu que a finals del mes d'octubre se sàpiga el caràcter de l'acord.