Espot acusa de "falta de lleialtat" a les associacions que han rebutjat el text de la llei Òmnibus

El Cap de Govern, Xavier Espot, ha carregat contra les associacions que ahir van fer públic el seu rebuig a la llei òmnibus després de la inauguració del centre d'atenció primària de Ciutat de Valls. Espot ha explicat que l'executiu ja estava tenint reunions amb algunes de les associacions que es van queixar i que en aquestes reunions es van proposar esmenes, "algunes que estàvem disposats a acceptar, i altres a les quals no havíem tancat la porta", ha explicat Espot.

Per tant, el cap de Govern ha afegit que aquestes associacions han actuat des d'una "falta de lleialtat" i ha afegit que l'"interès general no és la suma dels interessos sectorials, sobretot els de les immobiliàries, que poden estar satisfetes de com han anat les coses aquests anys". En conseqüència, Espot ha reiterat la necessitat de fer "petits sacrificis", des de totes les bandes per abordar els problemes del país.

Malgrat estar "disgustats per les formes", Espot ha afegit que deixen la porta oberta a continuar amb el diàleg.