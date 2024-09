Constructors i immobiliaris es rebel·len contra Govern

Nou associacions, que agrupen una porció important del teixit empresarial d’Andorra, s’han posicionat públicament de forma contundent contra la llei òmnibus –per regular el creixement sostenible i el dret a l’habitatge– en un comunicat en què alerten que està en joc el futur de 4.000 famílies. Ho van fer ahir per deixar clar que no estan gens d’acord amb la llei i demanen als grups parlamentaris que “facin una esmena a la totalitat pel greuge que pot provocar”, especialment a les famílies que depenen dels sectors afectats.

Divendres de la setmana passada les associacions i entitats van reunir-se per trobar una posició comuna, atès el malestar que comparteixen i que de manera individual han expressat en diverses ocasions. El document va ser lliurat també a la CEA per si decidia adherir-s’hi –no ho ha fet– i es va pactar fer-lo públic dimarts passat. No va ser així. Diverses fonts de les associacions signants van coincidir ahir que hi ha molta tensió per aquest afer, ja que el Govern es va assabentar de l’existència del comunicat.

El cap de Govern, Xavier Espot, s’havia reunit a la tarda amb Miquel Àngel Armengol –president de l’Associació de Contractistes d’Obra (Acoda)– per abordar aquest malestar i demanar temps per donar una resposta, però també per tractar altres aspectes més tècnics del text legislatiu. Al matí, a la seu de la Cambra de Comerç, Espot havia fet un al·legat deixant clar que no hi ha marxa enrere, que la llei s’aprovarà i que ningú esperi canvis imminents. L’existència del contundent comunicat va sorprendre l’executiu, segons fonts properes a aquest. No s’ho esperava, sobretot després de la reunió amb Armengol.

Dos ministres –la de Presidència i el de Turisme– van contactar per telèfon amb les associacions per obrir un diàleg i que no es fes públic el comunicat, van precisar fonts empresarials.

Aquests moviments van generar malestar en les associacions que el signen, que ahir es van afanyar a remetre’l als mitjans de comunicació.

Es tracta d’un cop dur perquè representen un ampli ventall d’empreses –no tan sols relacionades amb immobiliàries i construcció– que desaproven la totalitat del text.

La resposta oficial va ser en la mateixa línia que les paraules d’Espot a la Cambra de Comerç. El ministre portaveu, Guillem Casal, va descartar l’esmena a la totalitat i va manifestar que el Govern “defensa els interessos col·lectius –també els de les 4.000 famílies– i no els particulars”, i va recordar que no es pot créixer al ritme actual.

El comunicat recull el rebuig compartit. Les associacions denuncien que aquesta normativa no tan sols no resol els problemes existents, sinó que els podria agreujar, “com ha passat en altres entorns”. Les entitats expliquen que la llei no està basada en dades objectives ni en estudis que permetin valorar l’eficàcia de les mesures proposades, afirmació que va ser negada per Casal, que va precisar que el Govern sempre ha facilitat les dades que s’han demanat. Es considera que la normativa pot comportar una reducció de l’oferta d’habitatge, un augment de la inseguretat en el mercat i, en definitiva, agreujar la problemàtica de l’accés a l’habitatge.

El col·lectiu assegura que la proposta “vulnera” la llibertat d’empresa, ja que planteja la impossibilitat de realitzar la pròpia activitat, sense dret a indemnització. Aquest tipus de mesures, segons s’assegura, “interfereixen greument en la viabilitat dels negocis i estableixen un precedent perillós que afecta directament els empresaris i propietaris, que es veuen penalitzats per regulacions que no resolen la problemàtica de l’habitatge, sinó que en molts casos la perpetuen”.

Un altre punt, reiterat en altres ocasions, és que la línia marcada per l’executiu continua provocant una reducció de l’oferta d’habitatge al mercat, “cosa que augmenta la pressió sobre els preus i agreuja l’escassetat d’habitatge assequible. Aquesta situació posa en risc el futur de més de 4.000 famílies treballadores que depenen directament dels sectors afectats, creant una situació insostenible a llarg termini”.

Les associacions proposen que es promogui el desenvolupament de noves oportunitats “en lloc de castigar els sectors productius”, i alhora “treballar conjuntament amb el Govern i els sectors implicats per trobar mesures més eficients i equilibrades”. Als grups parlamentaris se’ls demana que facin una esmena a la totalitat “pel greuge que pot provocar al nostre sector, abocant-nos a una crisi que incidirà, especialment, en el poder adquisitiu de les nostres famílies, agreujant la problemàtica de l’habitatge de lloguer”. Les entitats conclouen: “Aquesta llei, en la seva forma actual, no pot tirar endavant.”