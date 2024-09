El CAP de Ciutat de Valls comptarà amb un metge

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí s'ha inaugurat el centre d'atenció primària de Ciutat de Valls. Aquest serà el quart CAP de la capital i comptarà amb un metge que tindrà consulta al centre, així com professionals del SAAS i altres treballadors d'Afers Socials que promouran campanyes de prevenció contra malalties, en especial el càncer. El nou equipament té una superfície de 186 metres quadrats i compta amb dues consultes d’infermeria, un despatx de treball social i una sala d’educació per la salut.

En el seu parlament, Espot ha fet èmfasi a la densitat poblacional del barri, la seva multiculturalitat i el fet que és un dels barris de la capital on viuen un nombre de persones grans més important. Espot ha subratllat que l’atenció primària és el primer nivell d’accés de la ciutadania al sistema de salut i, per tant, des d’on es poden evitar al màxim les hospitalitzacions de pacients, incrementar les activitats preventives i la capacitat de resolució.

El cap de Govern també ha destacat la figura de l'anterior comú d'Andorra la Vella, liderat per Conxita Marsol, que va insistir "any rere any, mes rere mes i dia rere dia" perquè el centre sigui una realitat.