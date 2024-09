Baró preveu enllestir els perfils professionals d'educació per a aquest any

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La cartera d'educació preveu tenir enllestits tots els perfils professionals que engloben els tècnics d'educació per a aquest any. Així ho ha manifestat en la sessió de preguntes a Govern del Consell General el ministre d'Educació, Ladislau Baró, que també ha recordat que des del curs 2022-2023 han tingut 29 taules sectorials amb els diferents col·lectius, on també participa el SEP, que recentment ha posat el crit el cel per apressar a Govern a incloure millores per dignificar la professió.

La resposta de Baró ha vingut a una pregunta de la consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché. En aquest sentit, la consellera de la minoria ha remarcat que ja fa més de quatre anys que el Govern no ha aplicat encara la demanda que el legislatiu va aprovar el 2020. "Estem fent tard, el retard afecta la capacitat de progressar dels docents", ha dit Aché, que ha expressat que els professionals "no poden avançar ni veure's reconeguts".

Baró ha respost que els terminis són "agosarats", més enllà de la crisi de la pandèmia i ha apuntat que també estan treballant amb funció pública per tal de fer les modificacions necessàries conjuntes a tots els perfils dels professionals de l'administració.