Andorra Endavant diu que la llei òmnibus dona una imatge "nefasta de país sense seguretat jurídica"

Andorra Endavant considera que el Projecte de llei òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge "pot portar el país a una situació nefasta" i afirmen que "dona una imatge nefasta d’Andorra de país sense seguretat jurídica". La formació ha sol·licitat 15 dies de pròrroga per presentar esmenes al perquè vol més temps per parlar amb els agents econòmics i socials perquè asseguren que si no es canvia el text i no hi ha "un canvi de rumb de Govern, Andorra estarà avocada cap a una crisi econòmica portant a la ruïna alguns negocis, i de facto una fugida de treballadors".

El grup parlamentari que presideix Carine Montaner recorda en un comunicat que presentarà una esmena a la totalitat del text aprovat pel Govern però que farà esmenes a l'articulat perquè saben que no tindran suficient suport per aconseguir el rebuig de la llei i que es retorni a l'executiu.

La formació indica que esmenarà el text "per tal de canviar i eliminar articles amb l'objectiu de tenir un text final més just i equilibrat per la societat andorrana". AE destaca que el projecte de llei "té un impacte directe en el teixit econòmic i social" i per això demanen més temps per "dur a terme un procés de consulta i diàleg exhaustiu amb totes les parts implicades". I recalquen que necessiten reflectir en les esmenes les inquietuds de la ciutadania per contribuir a crear un marc legal que respecti els interessos de tots els sectors afectats.