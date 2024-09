Andorra Endavant demana a Govern si el nou centre de salut mental té l'autorització veïnal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha formulat una sèrie de preguntes a Govern respecte al nou centre de salut mental i altres qüestions vinculades a la salut mental del país. Amador vol saber perquè Govern no s'ha plantejat mai impulsar un centre dedicat exclusivament a la salut mental. Respecte el nou centre de salut mental, la consellera pregunta si el SAAS o el crèdit andorrà, com a propietari del local, tenen l'autorització expressa de la comunitat de veïns, tal com marca la llei de propietat horitzontal, i si Govern ha dut a terme un estudi d'impacte sobre el flux de persones.

El partit també demana saber si l'executiu disposa dels plànols detallats del nou centre, si el SAAS té previst incloure una entrada exclusiva per als pacients a l'edifici i el perquè de l'augment del pressupost d'obres, que ha passat de 800.000 euros a 1,2 milions. Amador demana precisar l'import mensual del lloguer del local del nou centre i la durada d'aquest.

En relació als pacients, Andorra Endavant vol saber el nombre total de pacients amb transtorns mentals al Principat en els últims sis anys, el nombre d'aquests que han estat internats fora del país i el cost anual d'aquest internament a l'exterior.