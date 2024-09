Afers socials reconeix la discapacitat d'11 persones durant el primer trimestre

Afers socials reconeix 11 persones per discapacitat aquest primer trimestreArxiu

El departament d'Estadística ha fet públic que durant el primer trimestre de l'any 2024 s'ha reconegut un grau de menyscabament a 12 persones, el que suposa un 55% més que el mateix període de l’any anterior. Afers socials va rebre un total de 14 sol·licituds, 5 més que el primer trimestre del 2023. D'aquestes, 11 han estat favorables, 2 s'han desestimat i 1 es troba pendent de resolució. Del total, un 72,7% són dones i el 27,3% són dones. Per trams d'edat, el 45,5% són persones entre 61 i 65 anys. El 45,5% són andorrans, quasi la meitat solters i residents sempre al Principat. En data 31 de març, hi ha un total de 349 persones amb una pensió de solidaritat per discapacitat.

Pel que fa al tipus de discapacitat, la gran majoria presenten una pluridiscapacitat (45,5%). Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, el 90,9% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Per últim, segons l’import atorgat, més d’una tercera part (36,4%) perceben entre 1.201€ i el salari mínim interprofessional, el qual es situa en els 1.376,27€ en data 1 de gener del 2024.