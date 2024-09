'El tempo del temps', espectacle infantil de producció pròpia de la Fundació ONCA

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i Creand Fundació, patrons de la Fundació ONCA, impulsen l’espectacle infantil de creació pròpia del projecte educatiu de la temporada 2024. 'El tempo del temps' és un espectacle dirigit per Juanma Casero i interpretat per Marta Pelegrina (actriu) i Anna Garcia (violí) i que vol donar a conèixer als més petits algunes de les compositores més destacades de la història.

L’espectacle familiar serà el dissabte 28 de setembre a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria. La companyia durà a terme tres passis, a les 10, a les 11 i a les 12 hores. 'El tempo del temps' està recomanat per a infants de quatre a set anys i té una durada de 35 minuts. Les entrades es posen a la venda a partir d’aquest dimecres a través del web www.onca.ad, a un preu de 3 euros per persona, menys pels infants menors d’un any, per qui serà gratuït.

'El tempo del temps' és un espectacle musicat on la Marina, una nena molt curiosa, descobreix un llibre ple de conceptes musicals i grans dones que han format part de la història de la música. Aquesta és una producció de la Fundació ONCA, on Juanma Casero és l’encarregat de fer la dramatúrgia i direcció de l’espectacle, que comptarà amb la complicitat de Marta Pelegrina i Anna Garcia per fer un recorregut en el paper de la dona en el món de la música a través del temps. L’artista Anna Frases és l’encarregada de l’escenografia i Txell Díaz, de l’equip de fundacions, la responsable de la producció executiva.

En aquesta ocasió, la Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria. L’espectacle es durà a terme en el marc de la Vila Medieval de la parròquia laurediana.