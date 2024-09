Tag Systems dona 1.500 euros a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha rebut aquest matí un donatiu per valor de 1.500 euros per part de l’empresa Tag Systems, dedicada a la producció, desenvolupament i venda de targetes d’identificació bancàries i comercials. La presidenta de l’FPNSM, Maria Pilar Díez, i la directora de l’àrea tècnica i de qualitat, Montse Seivane, han estat les encarregades de rebre el xec per part de sis membres de l’empresa tecnològica.

L’entrega del donatiu, ha estat producte d’una decisió presa en una de les jornades de 'team building' que organitza Tag Systems, on l’equip guanyador ha escollit destinar al premi a la fundació, per tal de continuar el compromís amb la seva responsabilitat social corporativa. De fet, la jornada d’enguany de 'team building' de l’empresa tecnològica ha servit per treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, durant la trobada, des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell s’ha destacat que els objectius estratègics de l’entitat, també estan alineats amb alguns dels ODS.

En la seva visita, els representants de Tag Systems han pogut observar de primera mà les activitats que es realitzen en els diferents espais de l’entitat, així com els espais i serveis de què disposa la Fundació, com són els de la Residència Albó, Centre de Dia o el Servei Ocupacional Xeridell. A més, en el recorregut, també s’ha fet una parada a la sala d’Entorns de Realitat Virtual Immersiva (ERVI), per fer una demostració als visitants de les funcionalitats que ofereix aquesta eina tecnològica.