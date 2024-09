L’Andorra Taste arrenca la tercera edició amb la mirada posada als països nòrdics

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova edició de l’Andorra Taste ha arrancat aquest dimecres al matí agrupant xefs, premsa especialitzada i persones interessades en la gastronomia que han omplert la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany per gaudir de la primera jornada de l’esdeveniment. Sota el lema 'Altitud vs. Latitud', aquest any el vessant professional posa el focus en la gastronomia dels països nòrdics, amb la presència de xefs destacats de Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia. Malgrat les seves distàncies i contrastos, Andorra i aquesta regió comparteixen un vincle amb la natura i una dedicació a l'autenticitat i qualitat dels seus ingredients que es posarà en valor al Prat del Roure.

Durant l’acte inaugural que ha obert oficialment l’esdeveniment, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que “en un moment en què el visitant busca cada cop més experiències autèntiques, l’Andorra Taste ens posiciona com un destí que combina la bellesa de l’entorn natural amb una oferta culinària cada cop més excepcional”. En l’acte també ha participat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, que ha recordat que “des del comú ens impliquem novament amb la iniciativa conscients que es tracta d’un projecte de país que posa Andorra al calendari internacional d’esdeveniments gastronòmics, aportant talent al país i generant sinèrgies”.

El tret de sortida a les jornades professionals l’ha donat el xef Àlex Kinchella (La Cort del Popaire, Andorra), a qui l’han seguit els xefs Felip Gamzell (Ang, Suècia), Christopher Haatuft (Lysverket, Noruega), Elena Arzak (Arzak, Espanya), David Yárnoz (Molino de Urdániz, Espanya) i Eduardo Salanova (Canfranc Express, Espanya). La tarda arrancarà amb Rodrigo Martínez (Beç, Andorra), Albert Franch & Luka Balac (Nolla, Finlàndia) i Frédéric Molina (Frédéric Molina au Moulin de Léré, França) com a punt final.

Andorra Taste Award a Carme Ruscalleda



En aquesta tercera edició, l’Andorra Taste Award reconeixerà la trajectòria professional de la xef catalana Carme Ruscalleda. La cuinera de Sant Pol de Mar ha estat la primera dona a obtenir 7 estrelles Michelin: tres a l’antic Restaurant Sant Pau, dos al Sant Pau de Tòquio i dos més al Moments, que actualment regenta amb el seu fill Raül Balam. Ruscalleda, doctora honoris causa per la Universitat de Barcelona, agafa així el relleu al xef peruà Gastón Acurio (Andorra Taste Award 2023) i al cuiner francès Michael Bras (2022).