El fiscal no recorre contra l’absolució de Carine Montaner pel ‘cas Costa’

Carine Montaner ha quedat definitivament absolta en la causa judicial que es va iniciar per la denúncia de l’exconseller general Ferran Costa. La Fiscalia no ha presentat recurs contra la sentència de la sala penal del Tribunal Superior que va dictar l’absolució de la líder d’Andorra Endavant el 25 de juliol passat i el cas queda arxivat, segons va informar ahir Montaner.

La consellera general va manifestar que no reclamarà cap indemnització ni a la Fiscalia ni a Costa pels danys i perjudicis que ha patit per la causa judicial. Montaner va assegurar que el procediment li ha costat milers d’euros, però “vull girar pàgina”.

Montaner va ser jutjada per la querella que Costa va presentar contra ella per revelació de secrets, difamació i calúmnies per haver fet pública la remuneració que cobrava qui era llavors president del grup parlamentari liberal. El fiscal general, Xavier Sopena, va demanar dos anys de presó condicional i dos d’inhabilitació per a la consellera general per revelació de secrets en el judici celebrat el juny passat. Sopena va assegurar que estava d’acord amb la finalitat de transparència en els sous dels càrrecs públics, però va al·legar que les dades que havia fet públiques la presidenta d’Andorra Endavant les va aconseguir “de manera il·lícita”.