FEDA comença el desmuntatge de la línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha iniciat aquest dimecres els treballs de desmuntatge de la línia d'alta tensió que connecta Encamp i Grau Roig. Les tasques duraran entre quatre i cinc mesos, motiu pel qual els 17 quilòmetres que es retiraran no estaran llestos fins a principis del 2025. Primer s'ha començat pel sector de més altitud, el de Grau Roig, i progressivament s'anirà baixant perquè els treballadors no pateixin les baixes temperatures de l'hivern en aquesta zona. Aquesta línia no funcionava des de l'any passat després que FEDA posés en funcionament una nova línia amb més capacitat transportadora. L'objectiu de retirar l'antiga línia, que data dels anys 40, és el d'alliberar diversos espais públics i privats i allunyar la línia dels nuclis urbans.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que les obres

conclouen el compromís de FEDA des que es va definir en el Pla sectorial d’infraestructures energètiques la necessitat de substituir l’antiga línia per donar resposta a les necessitats de subministrament elèctric del país, per exemple per a la calefacció elèctrica i la mobilitat, en el marc de la transició energètica. En l’acte, els cònsols majors d’Encamp i Canillo han donat importància també a la reducció d’impacte que suposarà per a algunes de les zones amb més població d’aquestes parròquies. Mas ha destacat, a més a més, la rapidesa prevista per les obres i la reducció de l’impacte que suposarà per a les zones on es retiraran línia aèria i pilones.

La unió temporal d’empreses (UTE) formada per l’operador francès de transport elèctric, RTE, l’empresa de treballs elèctrics SEMI France i la constructora andorrana Unitas, és l’encarregada de dur a terme els treballs. El compromís és que a principis del 2025 la línia hagi quedat retirada. Es tracta d’una obra complexa, però que tindrà totes les mesures de seguretat necessàries. La retirada de les pilones es farà amb grues, tret de les més inaccessibles, que es retiraran per aire. El projecte contempla la restauració ambiental de les zones afectades i els accessos, així com el reciclatge de tot el material recuperat. Només es preveuen petits talls de trànsit d’uns pocs minuts en moments concrets, per minimitzar els riscos de les operacions.