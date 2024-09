Els ambaixadors acreditats a Andorra presenten les cartes credencials al cap d'estat francès

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El palau de l’Elisi ha estat aquest dimarts l’escenari de l’acte de presentació de les cartes credencials al cap d'estat francès, Emmanuel Macron, per part d’un total de 22 ambaixadors de països acreditats a Andorra. A l’acte també hi ha pres part la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. De forma paral·lela, l’ambaixadora Esther Rabassa també ha procedit a l’entrega de les credencials davant del president de la República Francesa com a nova representant d’Andorra davant del país gal.

Durant l’acte Macron ha encoratjat els diversos ambaixadors a impulsar la cooperació bilateral amb Andorra, alhora que ha mostrat el suport pels projectes internacionals i multilaterals del país, en particular l’acord d’associació amb la UE.